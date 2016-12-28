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Terör örgütünden kaçan 8 terörist teslim oldu

Irak'taki örgüt barınma alanlarından kaçan teröristlerin 7'si Şırnak'ta, 1'i ise Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Terör örgütünden kaçan 8 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ta bulunan bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 7 terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi, bir örgüt üyesi de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda, bir kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü ile bu silaha ait bin 111 fişek ele geçirildi.

Batman'nın Sason ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda ise muhtelif yaşam malzemeleri ve 210 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

Etiketler: teslim, terörist, terör örgütü, şırnak, Irak, Hakkari
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