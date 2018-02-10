Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünün bitmesini bekliyorlar

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınıra yakın çadırlarda kalan bir grup sığınmacı, vatanlarının teröristlerden arınacağı günün hayalini kuruyor.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden göç etmek zorunda bırakılan, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu savaş mağduru aileler, ülkelerine birkaç kilometre mesafedeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği evlerine dönememenin üzüntüsünü yaşayan Suriyeliler, "mazlumların umudu" Türkiye'de yardım kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Topraklarında çatışma olmamasına rağmen, terör örgütü YPG/PKK'nın baskı, şiddet ve zulmü nedeniyle vatan hasreti çeken ailelerin eve dönüş umutları Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile arttı.

Hayatlarının baharında vatanlarından koparılan Suriyeli minikler ise sınırın sıfır noktasında, yaşananlardan habersiz oyunlar oynayarak vakit geçirmeye çalışıyor.

Bir kısmı çadırlarda kalıyor

Çadırda 7 evladı ve eşiyle kalan Nesra el Hamar yaptığı açıklamada, uzun yıllardır ülkelerinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve yerlerinden olduklarını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi ele geçirmesi nedeniyle Türkiye'ye sığındıklarını anlatan terör mağduru kadın, her defasında sılaya dönmek için girişimlerde bulunduklarını ancak terör örgütünden korktukları için vatanlarına dönemediklerini vurguladı.

Evini, ilçesini ve oradaki anılarını sürekli gözünde canlandırdığını ifade ederken duygulanan Nesra el-Hamar, kendilerine bunu yapanları Allah'a havale ettiklerini dile getirdi.

Hamar, artık evlerine dönmek istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Başta rejime ait uçaklar her tarafı bombalıyordu. Bir sürü insan öldü, yakınlarım şehit oldu. Sonra DEAŞ çıktı, onlardan kurtulmayı beklerken YPG/PKK bölgemizi ele geçirdi. Onlardan olmadığımız için birçok insan gibi bizi göçe zorladı, evlerimizi, arazilerimizi elimizden aldılar. Önce köylere gittik ancak orada da bir şey bulamadık. Bu nedenle çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulduk. İlkbahar ve yaz aylarında farklı kentlere gidip tarım işlerinde çalışıyoruz. Yaklaşık bir ay önce buraya geldik. Tel Abyad'ı gören bu yerde çadırda kalıyoruz. Sürekli topraklarımızı izliyoruz. İnşallah Türkiye'nin batı taraflarda başlattığı operasyonlar buraya da gelir ve ülkemiz teröristlerden temizlenir. Teröristler Tel Abyad'dan gittiği gün biz de evimize döneriz. Bunun bir an önce gerçekleşmesi için sürekli Allah'a dua ediyoruz."

DEAŞ'tan sonra YPG/PKK zulmü

Muhammed el Ali ise Tel Abyad'dan DEAŞ gitti diye sevinirken, bölgeyi ele geçiren YPG/PKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini dile getirdi.

Teröristlerin ele geçirdikleri yerlerde insanlara çok zulmettiğine değinen Ali, zorla silah altına alınan gençlerin bu nedenle bir hiç uğruna hayatlarını kaybettiğini aktardı.

Suriyeli Ali, bulundukları alanda herkesin bölgenin YPG/PKK'dan arındırılmasını beklediğini belirterek, "Türkiye'de rahatımız yerinde ama insan evine dönmek istiyor. İlkbahar ve yaz aylarında çalışmaya gidiyoruz işimiz bitince evimize yakın olduğu için buraya geldik. Birkaç kilometre yakın olmamıza rağmen ülkemize geçememek bizi kahrediyor. İnşallah Türkiye'nin başlattığı mücadele ile teröristler buradan gider ve biz de doğup büyüdüğümüz topraklarımıza döneriz. Tek umudumuz bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA