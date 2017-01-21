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Buradasınız : » » Terör örgütü üyelerinin genel kurul üyeliği sona erecek

Terör örgütü üyelerinin genel kurul üyeliği sona erecek

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Askeri Tarih Komisyonu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

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Terör örgütü üyelerinin genel kurul üyeliği sona erecek

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Askeri Tarih Komisyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

"Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği'nin, genel kurul üyelerini belirleyen maddesi yeniden düzenlendi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilenlerin genel kurul üyeliği sona erecek. AA

Etiketler: milli savunma bakanlığı, genel kurul üyeliği
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