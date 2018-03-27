  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Terör örgütü üyelerine sahte kimlik düzenleyen çeteye baskın

Terör örgütü üyelerine sahte kimlik düzenleyen çeteye baskın

Bakırköy'de başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şüphelilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen çeteye operasyon düzenlendi. 2 kişi tutuklandı.

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Terör örgütü üyelerine sahte kimlik düzenleyen çeteye baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli sicil kaydı temiz olan kişilerin kimlik bilgilerini alarak sahte belgeler düzenlediğini değerlendirdiği 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin, yurt dışına çıkmaya çalışan PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerine sahte belge düzenlediği belirlendi. 

Şüphelilerin, İstanbul Bakırköy’de bir iş yerini matbaa olarak kullandığını tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi. 

Teknolojiye ayak uydurmuşlar 

Ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin çeşitli yazılım ve çizim programları kullanarak sahte belgeleri gerçeğe en yakın şekilde hazırladıklarını, yeni kimlik kartları ve sürücü kartlarını kopyalamak için çalışma yaptıklarını, evraka gerçeklik katmak için çeşitli resmi kurumlara ait sahte mühür ve soğuk damga kullandıklarını ve vatandaşları da bu yolla dolandırdıklarını belirledi.

Gerçekliği ancak teknik cihazla anlaşılıyor 

Şüphelilerin profesyonelce hazırladığı belgelerin çıplak gözle sahteliğinin tespit edilemediği, sadece sınır kapılarında bulunan teknik cihazların belgeleri tespit edebilmesi nedeniyle, terör örgütü üyeleri ile aranan şüphelilerin yurt dışına çıkarken kontrol ve denetimlerden geçmeyi planladıkları ortaya çıktı.

Piyasada resmi geçerliliği olan pek çok belgenin sahtesini üretebilecek altyapıyı kuran, hazırladıkları binlerce kimlik kartını piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenen şüpheli 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: çete, terör örgütleri, sahte kimlik, operasyon, İstanbul, bakırköy
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