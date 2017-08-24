Terör örgütü propagandası yapan 11 kişi tutuklandı

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütleri adına faaliyette bulunan, sosyal medya üzerinden terör propagandasını yaparak Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik insansız hava aracı destekli operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikisi Suriye uyruklu 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

3 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.