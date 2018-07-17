Terör örgütü PKK’ya Karadeniz’de ağır darbe

PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında operasyonlar devam ediyor.

Son 4 yıldır PKK’nın ağır darbe aldığı operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 6 PKK’lı ise sağ ele geçirildi.

Aynı yıllar içinde bölgede meydana gelen terör olaylarında aralarında sivil, asker ve polislerin bulunduğu 15 kişi şehit oldu,13 kişi de yaralandı.

Doğu Karadeniz'de operasyonlar sıklaştı

5 Temmuz 2016 günü Giresun Tohumluk Yaylası’nda düşen askeri helikopterden yaralı kurtulan ve 15 Temmuz sonrası tedavi gördüğü hastanede FETÖ’den tutuklanan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun ardından PKK’ya karşı Doğu Karadeniz’de mücadele sıklaştı.

FETÖ’den tutuklanan Doğru’nun ardından Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na Tuğgeneral Hakan Saraç atandı. Tuğgeneral Saraç koordinesinde asker Doğu Karadeniz’de PKK’yı adeta bozguna uğrattı.

Geçtiğimiz gün Gümüşhane ile Giresun sınırında çıkan çatışmada öldürülen iki PKK’lıdan birinin örgütün sözde Karadeniz, yani ‘Botan’ vadisi lideri ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı.

Kırmızı listedeki PKK’lının başına ise tam 4 milyon lira ödül konulmuştu.

Terörist Yakışır’ın yeğenleri ölü olarak ele geçirildi

İstihbarat raporlarına göre 2009 yılında Diyarbakır Lice’de 9 askerin şehit edilmesi, 2012 yılında Bingöl’de Sikorsky S-70 helikopterinin düşürülüp 1 askerin şehit edilmesi eylemlerinin sorumlusu olarak aranan terörist Mehmet Yakışır’ın 2013’te Irak’ın kuzeyinde ‘Metina Kampı’na gittiği ve burada liderlik, komutanlık ve örgüt içi faaliyet eğitimi aldığı ortaya çıktı.

Yakışır’ın daha sonra ‘Zeynel’ kodlu komuta telsizini alarak ‘Cudi Zaza’ kod adı ile 2015 yılında Doğu Karadeniz, yani örgüt içinde ‘Botan’ eyaleti sorumlusu olarak gönderildiği belirlendi.

Mehmet Yakışır’ın Diyarbakır’da şehit edilen polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur’a saldırı gerçekleştiren PKK’lılar Mahsun Gürkan, Uğur Yakışır ve Süleyman Yakışır’ın dayısı olduğu ortaya çıktı.

Yakışır’ın yeğenleri, Diyarbakır’da Sur harekatında ölü olarak ele geçirildi.

22 kişilik terörist grubundan geriye 4 PKK’lı kaldı

Güvenlik güçleri kaçan diğer PKK’lıların yakalanması için yaylalar bölgesinde operasyonlara devam ediyor.

Aralarında yaralı ya da yaralıların da olduğu telsiz konuşmalarına yansıyan 4 kişilik terörist gruba ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in liderlik yaptığı öğrenildi. Barış Öner ise aranan turistler listesinde ‘kırmızı’ grupta yer alıyor.

PKK’ya karşı verilen mücadele sonucunda Doğu Karadeniz’de 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Ordu kırsalında 7, Giresun kırsalında 3, Gümüşhane kırsalında 2 örgüt üyesi çıkan çatışmalarda öldürüldü. Düzenlene operasyonlarda Giresun’da 2 PKK’lı teslim olurken, 4 PKK’lı ise düzenlenen operasyon sonucu Espiye ilçesinde yakalandı.

Öte yandan, ‘Zigana’ kodlu telsizi kullanan ‘Rojhat Ankara’ kod adlı PKK’lı Rahman Sümer ve yakın adamı ‘Rızgar Çölemerg’ kod adlı Reşat Ertuş’un ise bölgeden yaz başında gönderildiği öğrenildi.

Örgüt içinde daha önce de sorun çıkarttığı telsiz konuşmalarına yansıyan Rahman Sümer’in kendi başına hareket ettiği ve öldürülen sözde bölge sorumlusu Mehmet Yakışır’ın emirlerine uymadığı için bölgeden gönderildiği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA