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Terör örgütü PKK'ya ait sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram" operasyonunda 2 odalı sığınak bulundu.

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Terör örgütü PKKya ait sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram" operasyonunda 2 odalı sığınak bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca, ilçenin kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgedeki yerleşim yerlerinde barınan, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerinin ele geçirilmesi, işbirlikçilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi ve adli aramaların yapılması amacıyla 20 Temmuz'da başlatılan "Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram" operasyonu dün gece başarıyla tamamlandı.

Jandarma ekipleri, dere yatağında 2 odalı, mutfak ve malzemelikten oluşan yaklaşık 20 metrekarelik sığınak buldu. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla belirlenen mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi, yaşam malzemeleri de yerinde imha edildi.

Başarıyla tamamlanan operasyon kapsamında, sorgulaması yapılan 77 kişiden yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4'ü, Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Teröristlerce 30 Haziran'da yağmalanan bir araç bulundu, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1,2 ton amonyum nitrat, teröristlere ait 2 sırt çantası, 25 el bombası, 9 büyük boy araç telsizi, 6 el telsizi, 150 elektrikli fünye, kıyafet, 2 uyku tulumu, 7 panço, 17 battaniye, 20 metrekare branda, 10 büyük tüp, 10 küçük tüp, 500 orta boy pil, 15 kilogram bulgur, 20 kilogram pirinç, 250 örgütsel kitap ele geçirildi.

Ayrıca 23 bin kök Hint keneviri, 205 kilogram toz esrar bulundu.

Etiketler: tsk, terörist, terör örgütü, PKK, mağara, lice, imha, Diyarbakır, Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram
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