Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Diyarbakır'da 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen narkoterör operasyonlarında, 201 ton 660 kilogram esrar ile 81 milyon 433 bin 861 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarını şehir merkezine taşımasıyla yoğunlaşan operasyonlar, örgütün kent merkezlerinden kazınmasıyla kırsalda artmaya başladı. Güvenlik güçleri kırsal alanda teröristlerin hem sığınma ve barınma alanlarını tahrip etti hem de narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına büyük darbe vurdu.

Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu elde edilen bilgilerle uyuşturucunun özellikle Hani-Lice-Kulp-Hazro-Kocaköy kırsalındaki ekim ve depolama alanları tespit edildi. Aynı zamanda uyuşturucu sevk edilen güzergahlarda önlemler yoğunlaştırılarak, uyuşturucu il dışına çıkarılamadan operasyonlarla ele geçirildi.

2016 yılında jandarma ekiplerince 39 ton 426 kilogram kubar, 25 ton 227 kilogram toz esrar, polis operasyonlarında ise 16 ton 284 kilogram kubar esrar, 2 ton 910 kilogram toz esrar olmak üzere 83 ton 847 kilogram esrar ele geçirildi.

Bu yıl ise jandarma bölgesindeki operasyonlarda 25 ton 745 kilogram kubar, 66 ton 426 kilogram toz esrara el konuldu. Şehir merkezlerindeki çalışmalarda ise 20 ton 720 kilogram kubar, 4 ton 922 kilogramı toz olmak üzere 117 ton 813 kilogram esrar bulundu.

Öte yandan, 2016'da jandarma 72 milyon 647 bin 778, polis ise 1 milyon 13 bin 820 kök olmak üzere 73 milyon 661 bin 598 kök Hint keneviri ele geçirildi. 2017 yılında ise jandarma bölgesinde 7 milyon 564 bin 778 kök, şehir merkezlerinde ise 207 bin 485 kök olmak üzere 7 milyon 772 bin 263 kök Hint kenevirine el konuldu.

Kaynak: AA