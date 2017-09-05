  • 05 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.442
    EURO 4.093
  • BIST 109266.97
    ALTIN 147.188
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!

Şırnak ve Siirt'te terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü PKKnın finans kaynağına ağır darbe!

Şırnak ve Siirt'te terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak merkez ve bağlı Cizre, Silopi ve Uludere ilçeleri ile Siirt'te bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK ile bağlantı olarak Irak ve Suriye'den yurda kaçak sigara getirip piyasaya sürdükleri belirlenen 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda banka dekontu ve posta çekleri de ele geçirildi.

Terör örgütüne haraç vermişler

Kaçak sigaraları yasa dışı yollardan yurda soktuğu belirlenen şüphelilerin, elde ettikleri gelirden terör örgütü PKK'ya haraç verdiği tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

Etiketler: şırnak, Siirt, PKK, PKK'nın finans kaynakları, sigara kaçakçılığı, haraç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER