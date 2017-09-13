  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Terör örgütü PKK zanlısı havalimanında yakalandı

Terör örgütü PKK zanlısı havalimanında yakalandı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

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Terör örgütü PKK zanlısı havalimanında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi Sipan S'nin (20) Irak'ın kuzeyinde askeri ve siyasi eğitim aldıktan sonra Adana'ya geldiğini belirledi.

Polis ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu zanlıyı Adana Havalimanı'nda sahte kimlikle yakaladı.

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen zanlı emniyete götürüldü.

Adana'da korsan gösterileri organize eden ve bu eylemlere de katıldığı ileri sürülen Sipan S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: terör örgütü, PKK
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