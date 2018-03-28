Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen gazeteye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesine "terör örgütü iltisakı" gerekçesiyle başlattığı soruşturma çerçevesinde, polis ekipleri gazeteye operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında matbaa çalışanlarının da olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılığın talebi üzerine alınan arama ve el koyma kararı kapsamında, emniyet güçlerinin gazete ve matbaada arama yaptıkları duyuruldu.

Şüpheliler hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak''tan işlem yapılacağı belirtildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, yine savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince gazeteye ve matbaaya kayyum atandığı öğrenildi.

Gazete kupürleri de soruşturma dosyasında

Soruşturma dosyasında, terör örgütünün propagandasına dair haber kupürleri de yer aldı. Haberlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de ''işgalci'' olarak gösterildiği, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrin'de sivilleri katlettiği'' gibi terör örgütünün amacına ve ideolojisine yönelik ifadelerin olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA