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Buradasınız : » » Terör örgütü PKK 38 çocuğu yetim bıraktı

Terör örgütü PKK 38 çocuğu yetim bıraktı

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği ve 6 güvenlik korucusunun şehit düştüğü saldırı, 38 çocuğu yetim bıraktı.

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Terör örgütü PKK 38 çocuğu yetim bıraktı

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine, 30 Mart’ta terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun ikamet ettiği merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde taziyeler sürüyor.

Terör örgütünün 38 çocuğu daha yetim bıraktığını belirten şehit korucuların aileleri, PKK’yı lanetledi. Saldırıda oğlu ve eniştesini kaybeden Yahya Gökçe, köyde 38 çocuğun yetim kaldığını, bunlardan 6’sının torunu, 7'sinin de eniştesinin çocukları olduğunu ifade etti.

En mutlu gününün oğlunun şehit olduğu haberini aldığı gün olduğunu dile getiren Gökçe, “Allah terör örgütü PKK'yı kahretsin, ne hakları var bu çocukları yetim bırakmaya. Hepsine bakmak zorundayım” dedi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Terör örgütü PKK’nın Kürtlük ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve asıl Kürt’ün kendileri olduğunu anlatan Gökçe, “Dedemin dedesine kadar ben Kürdüm. Onlar Amerika'ya mı, İsrail'e mi güveniyor. Onlar Kürt ise gelsinler bu çocuğun halini görsün. Benim kızlarım, kardeşlerim, gelinim Türkçe bilmedikleri için bunlar başlarına geldi. Ben askerdeyken çocuğum dünyaya gelmişti. Hatta bölük komutanımın ismi Nevzat olduğu için ona bu ismi verdim. Hayali korucu olmaktı. Ben 26 yıl koruculuk yaptım, emekli olduğumda çocuğum yerime geldi. Ben ne kadar devletime sadıksam o da benim kadar böyle sadıktı. Allah devletimize, milletimize ve başkomutanımıza zeval vermesin" diye konuştu.

"Çok üzüldük ama gururluyuz"

Şehit kardeşi Salih Gökçe ise, ağabeyinin şehitlik mertebesine ulaştığı için kendisiyle gurur duyduklarını belirterek, “Çok üzüldük ama gururluyuz. Şehitten geriye kalan yeğenlerime hiçbir zaman baba eksikliğini hissetmeyeceğim. Ben ve diğer 10 yeğenim ile kardeşlerim de bu devlet için şehit olmaya hazırız” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: yetim çocuk, Siirt, ormanardı köyü, güvenlik korucusu, Eruh, PKK
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