  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.205
    EURO 5.05
  • BIST 104604.11
    ALTIN 176.889
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının sözde Türkiye sorumlusu Ceren Ç, Ankara'da polisin takibindeki erkek arkadaşıyla buluşması sırasında düzenlenen operasyonla yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü MLKPnin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, terör örgütü üyeliği ve propagandası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından yaklaşık 3 yıldır aranan Ceren Ç'nin sevgilisi D.B ile buluşacağı bilgisini aldı.

Takibe alınan erkek arkadaşı ile Çankaya'da buluşan Ceren Ç, istihbarat ve terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Örgüt adına ülke genelinde çok sayıda yasa dışı eyleme katıldığı ve özellikle üniversitelerde örgütlenme çalışmaları yaptığı belirtilen şüphelinin, MLKP terör örgütünün Suriye'de bulunan terör kamplarına eleman sağladığı öğrenildi.

Öte yandan örgütün, bombalı eylemlerde Suriye'deki kamplarda eğitim alan örgüt mensuplarını kullandığı ve ülke genelinde eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan zanlının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mlkp, operasyon, erkek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER