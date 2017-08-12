Terör örgütü DEAŞ'ın "infaz timi" yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ aleyhine kişileri öldürmekle "görevli" üç "DEAŞ infaz timi" üyesi silahlarıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 21 Temmuz'da Şanlıurfa'da otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülen K. Farasi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Rakka'dan örgüt aleyhine faaliyet gösteren şahısları öldürmekle "görevlendirilerek", Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan terör örgütü üyeleri Yaşar kod adlı Bünyamin Hallak, Ahmet kod adlı Mahmud Elhammud ve Mahmut El Cerrah, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli mercilere sevk edildi.