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Buradasınız : » » Terör örgütü DEAŞ'a 10 ilde operasyon

Terör örgütü DEAŞ'a 10 ilde operasyon

DEAŞ'a son bir haftada 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de olduğu 116 kişi yakalandı.

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Terör örgütü DEAŞa 10 ilde operasyon

Terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, son bir haftada DEAŞ'a yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 116 şüpheli yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

İstanbul'da büyük operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilçedeki 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ adına faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 45 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerce 2 ilçedeki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda da 22 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İstanbul'daki bir başka operasyonda ise, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve haklarında Suriye'ye gidecekleri yönünde istihbarat olan Fransız çift, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İzmir ve Eskişehir'de 20 gözaltı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli ve Eskişehir'de DEAŞ adına faaliyette bulundukları belirlenen 10 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'taki iki operasyonda 7, Bursa'da da 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu iki ildeki operasyonlarda yakalanan 5'i Suriye ve 4'ü Irak uyruklu 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla E.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Harran ilçesinde 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de de "DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü" ve kentte ikamet ettikleri belirlenen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu kişilerin ikametgahlarında dijital materyaller ile 35 bin lira bulundu.

Samsun'da ise DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Irak, biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir ve Sakarya'da 3 tutuklama

Nevşehir'de "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" suçundan aranan ve uygulama noktasında yakalanan Suriye uyruklu M.E.E. tutuklandı.

Sakarya'da da DEAŞ'a yönelik operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, DEAŞ
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