Terör örgütlerinin istismarına karşı "umut kampı"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençleri terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetinden uzak tutmak için Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte "Umut Kampı" düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kamplarda, katılımcı gençlerin, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi, milli birlik beraberlik duygularının pekiştirilmesi ve hedef kitlenin terör örgütlerinin eleman temin etme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği proje, terörle mücadele kapsamında ‘Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri’ ve ‘Sosyal Faaliyetler’ başlıklarında hayata geçiriliyor.

Bakanlığa bağlı gençlik kamplarında düzenlenen “Umut Kampı”na 27 farklı şehirden 12-16 yaş aralığındaki toplam 500 genç katılacak.

Projenin ilk etabı, 6-9 Nisan tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nda düzenlendi. Umut Kampı’nın ikinci etabı ise 13-16 Nisan tarihleri arasında Mersin 23 Nisan Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber