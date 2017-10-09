Terör operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ve Kars'ın Kağızman ilçelerinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından dün meydana gelen yurt içi bazı olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, yurt genelinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi aramasında tespit edilen dört sığınakta, bir eski nesil tüfek, 5 el yapımı patlayıcı, 6 adet telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda 75 biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.AA