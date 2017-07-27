  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Terör operasyonlarında 3 terörist yakalandı

Terör operasyonlarında 3 terörist yakalandı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır ve Şırnak'ta ise 3 terörist yakalandı.

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Terör operasyonlarında 3 terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, yurt içi olaylara ilişkin bilgi paylaştı. Buna göre, Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonda bulunan 6 el yapımı patlayıcı imha edildi. Arazi araması sırasında ise 1 el bombası ve 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin, Bingöl Solhan ve Muş Şenyayla bölgesinde devam eden operasyonlarında bulunan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi, 484 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemesi elde edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirilirken Diyarbakır Hani'de ise 1 terörist yakalandı.

Bingöl'de arazi aramasında 44 zagros keskin nişancı tüfeği fişeği, bin 323 biksi makineli tüfek fişeği, 4 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesine saldırıda bulunmak üzere geldiği belirlenen biri kadın 2 teröristin uygulama noktasında yakalandığı belirtildi.

Teröristlere ait valizde el yapımı patlayıcı, kumanda ile susturucu takılmış tabanca ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, örgüt mensuplarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Etiketler: terör operasyonu, Irak, 3 terörist
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