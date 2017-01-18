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Buradasınız : » » Terör operasyonları çetin kış şartlarında aralıksız sürüyor

Terör operasyonları çetin kış şartlarında aralıksız sürüyor

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde terör örgütlerinin kış üslenmesine yönelik başlatılan operasyon aralıksız devam ediyor.

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Terör operasyonları çetin kış şartlarında aralıksız sürüyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli-Ovacık karayolu çevresinde Munzur Vadisi'nde terör örgütlerinin kış üslenmesine yönelik önceki gün başlatılan operasyon kapsamında, bölgeye bugün takviye birlikler sevk edildi.

Güvenlik güçleri, bölgede eriyen kar sularının doldurduğu derin vadilerde teröristleri saklandığı sığınaklarda bularak etkisiz hale getirmek ve teröristlerin yiyecek, giyecek ve mühimmatlarını depoladığı mağaraları imha etmek için arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bölgeye sevk edilen kobra tipi helikopterler, teröristlerin kış üslenmesi için kullanabileceği alanları ateş altına aldı. AA

Etiketler: tunceli terör operasyonu, munzur vadisi
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