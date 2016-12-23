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Terör mağduru belediyelere 68 milyon liralık yardım

Ankara Büyükşehir Belediyesince, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında başkanlıklarına görevlendirme yapılan ilçe belediyelerine 68 milyon 251 bin 775 liralık yardım yapıldı.

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Terör mağduru belediyelere 68 milyon liralık yardım

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Muş'un Bulanık ilçesine 10 milyon 293 bin 720 lira, Van'ın Özalp ilçesine 2 milyon 524 bin 320 lira, İpekyolu ilçesine 837 bin 885 lira, Edremit ilçesine 10 milyon 627 bin 240 lira, Erciş ilçesine 24 milyon 956 bin 60 lira, Ağrı'nın Diyadin ilçesine 11 milyon 415 bin 910 lira, Iğdır'ın Hoşhaber ilçesine 789 bin 825 lira, Tuzluca ilçesine 6 milyon 806 bin 815 lira bedelinde iş yapıldı.

Yardım yapılan kalemler arasında, sosyal yardımların yanı sıra, itfaiye aracı, kamyon, greyder, çöp toplama aracı, çöp konteyneri, vidanjör gibi belediyenin hizmetlerde kullanacağı araçlar da yer aldı.

Belediyelere ayrıca yol yapım çalışmaları kapsamında asfalt yol yapım malzemeleri, kilit taşı gibi malzemeler hibe edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, OHAL kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi'nde görevlendirme yapılan ilçelere, imkanlar dahilinde yardım yapılması ekim ayında oy birliğiyle kararlaştırılmıştı. AA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, ohal, Doğu Anadolu Bölgesi
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