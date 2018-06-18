Terör mağdurlarının yarasını devlet sardı

Terör olaylarının yaşandığı dönemde evleri, iş yerleri, araçları veya arazisi zarar gören, yakınlarını kaybeden, alıkonulduğu için iş kaybı yaşayan vatandaşların mağduriyeti 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında giderilmeye devam ediyor.

Şırnak'ta 30 yılı aşkın süre yaşanan olaylarda mağduriyet yaşayan 83 bin 322 kişi, yasanın yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu yana zararının tazmin edilmesi için valiliğe başvuruda bulundu.

Zarar Tespit Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda bu başvurulardan 83 bin 320'si ile ilgili işlemler tamamlanırken, bunlardan 69 bin 282'si olumlu, 14 bin 38'i olumsuz sonuçlandı.

Bu kapsamda terörden zarar gördüğünü gerekçe gösteren 69 bin 282 kişiye 1 milyar 300 milyon lira tazminat ödendi.

Ayrıca son 3 yılda terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil'de toplam 57 bin 664 kişiye yaklaşık 700 milyon lira kira yardımı yapıldı, eşya bedeli ödendi.

14 yılda 1 milyar 300 milyon lira tazminat

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör saldırılarında zarar gören ve mağdur olan vatandaşlara terör tazminatı desteği sağlandığını ve her türlü imkanın seferber edildiğini söyledi.

Kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil'de terör örgütünün 2016 yılında çukur kazarak halka büyük mağduriyet yaşattığını hatırlatan Aktaş, devletin bu zararları ve mağduriyeti en aza indirmek için ödemeler yaptığını ifade etti.

Aktaş, terör mağdurlarına ev ve iş yerlerinin tadilatı ile eşya bedeli olarak yaklaşık 400 milyon lira yardımda bulunduklarını, yıkılmış olan evin enkaz bedelinin yüzde 12'si gibi bir oran üzerinden bütün ev eşyası hasarlarını da ödediklerini dile getirerek, bunun da yaklaşık rakamının 115 milyon lira olduğunu bildirdi.

Yıkılan evler için ev sahiplerine yenileri yapılıp, teslim edilene kadar kira yardımında bulunduklarını belirten Aktaş, bu kapsamda aylık 605 lira kira ödemesi gerçekleştirdiklerini, toplamda 160 milyon lira ödeme yaptıklarını kaydetti.

"Aylık 8 milyon lira Şırnak genelinde ev kirası yardımı ödüyoruz. Toplamda bu kapsamda süreç içerisinde yaklaşık 700 milyon lira terör tazminatını vatandaşımıza ödemişiz" diyen Aktaş, 2004 yılından bu yana ise yaklaşık bir milyar 300 milyon lira terör tazminatı ödediklerini ifade etti.

"Çok büyük mağduriyetler yaşadık"

Şırnak'ta terör mağduru vatandaşlar, kendilerine şefkat eli uzatan devletin sağladığı imkanlardan memnuniyet duyuyor.

Terör mağduru vatandaşlardan Bahar Hazar, konutlarının önünde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu evlerinin ve içerisindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiğini anlattı.

Terör örgütünün saldırılar gerçekleştirdiği mahalle ve sokaklarda çukur kazarak hayatı kendilerine zindan ettiğini belirten Hazar, o süreçte hastaları hastaneye götüremeyecek hale geldiklerini, çocukların okula gidemediğini hatırlattı.

Hazar, şehri terk edip 8 ay boyunca başka şehirlerde yaşamak zorunda kaldıklarını anlatarak, "Bu süreçte çok büyük mağduriyetler yaşadık. Bize bunları yapanları Allah'a havale ediyoruz" dedi.

"Devletimiz yaralarımızı sardı"

Bu tür olayları bir daha yaşamak istemediklerini dile getiren Hazar, "Devletimizden başka kimseden destek görmedik. Devletimiz hep yanımızda durdu, yaralarımızı sardı, bize sahip çıktı. Devletimiz yanımızda oldu, biz de devletimizin yanında olacağız. Allah başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer hükümet yetkililerimizden razı olsun. Devlet bir yandan bize konut yapıyor, diğer yandan da kiraları her ay düzenli yatırıyor" diye konuştu.

Teröristlerin saldırıları sonucu evi yıkılan Zeynep Barlık da hasarlarının devlet tarafından karşılandığını, yapılan yardımlarla tekrar evlerine eşya alabildiklerini belirtti.

Barlık, yıkılan evlerinin yerine devlet tarafından yeni ev yapımının sürdüğüne dikkati çekerek, "Hızla konutlarımız yapılıyor, daha ne isteyebiliriz ki? Bizim devlet kadar büyük ve halkını seven bir devlet olamaz. Bütün fakirlerin yanında olan bir devlet var. Devletimizden çok memnunuz. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA