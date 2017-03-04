Terör mağdurlarına yapılan konutlar için kura çekimi yapıldı

Şırnak'ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerden temizlenen Silopi ilçesinde terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için inşası tamamlanan konutların sahipleri kura ile belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, çukur kazan, barikat kuran, evlere, yollara, çukur ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan, yaşamı hiçe sayan saldırılar gerçekleştiren teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca yürütülen operasyonların tamamlandığı bölgelerde terör mağdurlarını yeni konutlarına kavuşturmak için başlatılan çalışma sürüyor.

Müşterek operasyonlarla teröristlerden temizlenen il ve ilçelerde terör saldırılarından duydukları endişe nedeniyle evlerini terk ederek devletin yardımıyla kiraladıkları evlere yerleşen, devlet tarafından otellerde misafir edilen ailelerin en kısa sürede konutlarına kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

Silopi'de terör mağdurları evlerini belirledi

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'nin yürüttüğü çalışmalar ile Silopi'de 236 konutun yapımı tamamlandı.

Bir otelde konutların sahiplerinin belirlenmesi için törenle kura çekimi yapıldı.

Kura ile belirlenen evlerin hak sahiplerine törenle teslim edileceği belirtildi.

"Bize sahip çıkan devlete çok teşekkür ediyoruz"

Kura çekimine katılan Abdullah Algur, yaptığı açıklamada, olaylar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Devletin vatandaşlara yıkılan evlerinin yerine yeni ev verdiğini dile getiren Algur, "Bu olaylar nedeniyle evlerimiz yıkıldı kül oldu. Bize sahip çıkan devlete çok teşekkür ediyoruz." dedi.