Terör mağdurlarına devlet şefkati

Aile ve sosyal destek uzmanı personel tarafından aileler mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla düzenli olarak ziyaret ediliyor ve yapılması gereken işlemler hazırlanan raporlarla Bakanlığa iletiliyor.

Maddi durumu kötü olan ailelere gerekli destekte bulunan ekipler, olaylardan psikolojik olarak etkilenen çocukların eğitimlerinden uzak kalmaması için de yoğun mesai harcıyor.

Mağdur öğrencilerin öğretmenleriyle de koordineli şekilde çalışma yürüten Bakanlık personeli, Kilis ve Hatay'daki terör mağduru ailelerle ilgili çalışmaları hassasiyetle yürütüyor.

Ekipler, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerlerin hastanedeki yakınlarına destek vermek amacıyla Kilis Devlet Hastanesinde de görev yapıyor.

"Aileleri bize şehitlerimizin emanetidir"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör mağduru vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın düzenlediği saldırılarda zarar gören tüm vatandaşların, zaman geçirmeden zararlarının giderildiğini dile getiren Kaya, "Roketlerden zarar gören evlerin kapıları, camları tamir ediliyor ve ailelerimizin tüm ihtiyaçları ivedilikle gideriliyor. Vatandaşlarımızın yanındayız, aileleri bize şehitlerimizin emanetidir. Onların her zaman yanındayız. Şehitlerimizin evlatları bize emanet. Onlara sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaya, bakanlıklarının bu süreçte yoğun bir şekilde çalışarak aileleri bir an olsun yalnız bırakmadığını belirterek, "Aile ve Sosyal Destek Programı personelimiz, bu olaydan etkilenen Kilis ve Hatay'daki tüm ailelerimize ulaşıyor ve psikososyal destek veriyor." dedi.

Kaynak: AA