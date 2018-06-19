Terör mağdurları 'Yeni Yüksekova' ile rahata kavuşacak

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla iki yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Konutların üçte ikisi bu yıl sonunda teslim edilecek

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ'ye Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutların tamamlanması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Doğalgazla uyumu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konuttan, fiziki durumu büyük ölçüde tamamlanan bin 830'unun yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

“Terör örgütü büyük tahribatlara sebep oldu”

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, terör örgütünün ilçede büyük tahribatlara neden olduğunu söyledi.

Devletin buna bağlı olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için hemen çalışma başlattığını anlatan Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 bin binamız, evimiz ağır hasarlıydı. Bunun karşılığında 3 bin 63 konutun yapımına başladık. Bu konutlardan bin 830'unu önümüzdeki eylül ayı itibarı ile tamamlamayı hesaplıyoruz. Orası sadece konut alanı değil. Aynı zamanda 76 iş yeri, çarşısı, 2 camisi, 2 taziye evi ile 11 okulu var. Bu okullar yaklaşık 220 derslikli olacak. Parkı, bahçesi, oyun alanları, caddeleri ile tamamen yeni bir yaşam alanı oluşacak."

Kaşıkçı, vatandaşların konut alanında okul, park, taziye, sağlık gibi ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebileceği yerlerin de bulunacağını vurguladı.

"Vatandaşları modern yaşam alanlarına kavuşturacağız"

Bölgenin yeni bir yaşam alanına dönüşeceğinin altını çizen Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"İnşallah bu 1830 konutu eylül ayı itibarıyla tamamladığımızda ve teslim ettiğimiz zaman geride kalan konutları da yıl sonu itibarı ile tamamlamayı ve insanlarımıza sunmayı hedefliyoruz. Orası sadece yeni binaların yükseldiği bir alan değil.

Modern caddeleriyle, modern parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeni bir yaşam alanı, yeni bir sosyal alana dönüşüyor. Artık günümüzün, şehirciliğin gerektirdiği bütün ihtiyaçlar orada olacak. İnsanlarımızdan bir kuruş fark almadan o yeni yaşam alanına, modern, lüks yaşam alanına, yeni binalarına kavuşturmak istiyoruz."

Kaşıkçı, bölgede yavaş yavaş çevre düzenlemesine geçildiğini ifade etti.

Tamamlanan konutları terör örgütünün mağdur ettiği vatandaşlara teslim edeceklerini dile getiren Kaşıkçı, "Bunda büyük emeği geçen TOKİ'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve özellikle de bu hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi için talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu süreçte bütün kurumlarımız bize her türlü desteği verdiler" diye konuştu.

Vatandaşlardan Umut Can da konutların tamamlanmasını ve yeni yerleşim yerine geçmeyi beklediklerini dile getirerek, konutların ilçeye yeni bir hava kattığını ve yeni bir şehri andırdığını söyledi.

Kaynak: AA