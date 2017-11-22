Terör mağdurları sıcak yuvalarına kavuşacak

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından PKK'lı teröristlerden temizlenen Şırnak'ta, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapımına başlanan konutlar bitme aşamasına geldi.

Terör saldırıları dolayısıyla mağdur olan aileler, sıcak yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Vali Mehmet Aktaş ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İsmet Paşa Mahallesi'nde yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Sahada incelemelerde bulunan Aktaş, konutların inşasında gelinen son durumla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Aktaş, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde bitirilen örnek daireyi gezdi.

Terör en büyük zararı Şırnak'a verdi

Aktaş, terör saldırılarında en büyük zararı Şırnak ve ilçelerinin gördüğünü belirterek, devletin bu zararları hızla karşılamak için büyük kaynaklar aktardığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın 35 yıldır memleketi parçalamak istediğini, kardeş kavgasını başaramayınca şehirlerde çukur kazdığını vurgulayan Aktaş, bunları bertaraf etmek için güvenlik güçlerinin, vatandaşların desteğiyle terör örgütüne gerekli dersi verdiğini, örgütün cadde ve sokaklardan sökülüp atıldığını belirtti.

Şırnak ve ilçelerinde güven ve huzurun hakim olduğunu aktaran Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetimizin, devletimizin kaynakları buraya yönlendirmesi sonucunda hem alt yapıda hem de üst yapıda büyük bir imar faaliyeti başladı. Şırnak ve bütün ilçelerimizde altyapı ve kanalizasyonlar, içme suyu, elektrik ve telefon hatları yenilendi. Alt yapının bittiği yerlerde cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Kent merkezi ve ilçelerimizde 550 kilometre sıcak asfalt düzenlemesi yaptık. 250 kilometresini yapmış durumdayız. Geriye kalanını da mevsim durumuna göre yapacağız."

Şırnak ile ilçelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından evleri ağır hasara uğrayan, yıkılan vatandaşlar için 11 bin konutun yapılmasının planlandığını bildiren Aktaş, konutların 10 binden fazlasının ihale edilerek inşaatlara başlandığını kaydetti.

"9 noktada 5 bin 700 konut yapılıyor"

Şırnak'ta terör mağdurları için konutların yapımının hızla sürdüğünü vurgulayan Aktaş, "Şırnak merkezde 9 noktada 5 bin 700 konut ve 285 iş yerinin yapımı sürüyor. Şırnak'ta hedef 6 bin 500 konut ve bin iş yeri yapılmasıdır. Bunun yanında 3 bin konut Cizre ilçemizde yapılıyor. Bunların yarısından fazlası yapılıyor. Kanaatimce 3-4 ay içerisinde konutlarına yerleşebilecekler. Cizre ve Silopi'de ise 716 konut bitmiş, hak sahiplerine kısa zamanda teslim edilecektir." diye konuştu.

Vali Aktaş, terör mağduru vatandaşlara yıkılan evlerinin metrekaresine göre konut verileceğini, konutların 2 1, 3 1 ve 4 1 olarak yapıldığını anlattı.

Konutların çok modern ve son teknolojiye göre inşa edildiğini, 2018 yılında Şırnak ve büyük ilçelere doğalgaz verilmesinin planlandığını dile getiren Aktaş, bu nedenle konutların doğalgaz alt yapısına uygun yapıldığını sözlerine ekledi.

"Yaralarımız hızla sarılıyor"

Bahçelievler Mahallesi'nde evi terör saldırılarında yıkılan Rıdvan Taşar da 17 yıl önce yaptığı evinin yerine devletin kendisine yeni bir ev vermenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Binaların hızla yükseldiğini dile getiren Taşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evlerimiz hızla yapılıyor. Devletimize bu konuda çok teşekkür ediyoruz, yaralarımız hızla sarılıyor. Binaların biran önce bitmesini ve evlerimize yerleşmeyi hayal ediyoruz. Şuan kirada kalıyorum, biraz zorluk çekiyoruz. Hiçbir yer insanın kendi evi gibi olmuyor."

"Vatandaşlar sabırsızlıkla konutların bitmesini bekliyor"

Hak sahiplerinden Mesut Balta da konutların tamamlanmasıyla terör mağduru vatandaşların kiradan kurtulacağını, şehir dışında olanların da yeniden kente döneceğini söyledi.

Önümüzdeki aylarda konutların teslim edileceği bilgisini aldıklarını ifade eden Balta, "Bu sevindirici bir gelişmedir bizim için. Bizim gibi bazı hak sahibi ailelerin kentte yer bulmadığı için çevre illerde, köylerde olduğunu biliyoruz. Vatandaşlar sabırsızlıkla konutların bitmesini bekliyor." dedi.

Örnek daireyi gördüğünü aktaran Balta, çok güzel yapılan konutlarda doğalgaz alt yapısı olmak üzere ısı yalıtım ve teknik donanımın düşünüldüğünü bildirdi.

AA