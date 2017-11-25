  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Terör İhbar Hattı' için iki yeni kamu spotu

'Terör İhbar Hattı' için iki yeni kamu spotu

Terör İhbar Hattı ile ilgili hazırlanan iki yeni kamu spotu yayımlandı.

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Vatandaşların çevrelerinde gördükleri şüpheli kişi ve durumları "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na bildirmeleri konusundaki duyarlılıklarını artırmak amacıyla iki yeni kamu spotu yayımlandı.

Videolardan birinde, evinin balkonuna çıkan bir kişi, bahçesindeki şüphelilerin bomba düzeneği yaptığını görmesi üzerine durumu hemen ihbar hattına bildiriyor.

Diğer kamu spotunda ise sokakta yürüyen bir kişinin, yol kenarında bozulan aracı tamir etmeye çalışan kişilerden şüphelenmesi canlandırılıyor. Şüphelilerin yanından geçerken aracın bagajında saklanan silahları gören vatandaş, "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na ihbarda bulunarak duyarlılık örneği gösteriyor.

Bir rastlantı, şüphe veya endişenin hayat kurtarabileceğine dikkat çekilen videolarda, şüpheli durumların görmezden gelinmemesi gerektiği ve terörün ancak hep birlikte durdurulabileceği vurgulanıyor.

Kamu spotları aracılığıyla vatandaşların, çevrelerinde gördükleri şüpheli kişi ve durumları hemen polise bildirmeleri konusunda duyarlılıklarının artırılması da amaçlanıyor.

Söz konusu kamu spotlarına, video paylaşım sitesi YouTube'da "Aranan Teröristler" adlı kanaldan ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kamu spotu, Alo 140 Terör İhbar Hattı
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