'Terör İhbar Hattı' hainlerin korkulu rüyası oluyor

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 30 Ekim 2015 tarihinde kurulan "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na vatandaşlardan gelen ihbarların, terör örgütü mensupları ile aranan kişilerin yakalanmasına büyük katkı sağladığı belirtildi.

İhbarların önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik vatandaşlarımızdan alınan ihbarlar, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara büyük katkı sağlamaktadır. Etkin ve kararlı şekilde yürütülen terörle mücadele sürecindeki ihbarlar sonucu çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, önemli miktarlarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve muhtemel terör eylemlerini engellenmiştir."

Açıklamada, Alo 140 Terör İhbar Hattı'nın, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda emniyet, jandarma, yurt dışı elçilik ile konsolosluklara ve tüm yurtta 155 ve 156 ihbar hatlarına yapılan ihbarlara ilişkin işlemlerin gizlilik kuralları içinde daha etkin yürütülmesi amacıyla mevcut ihbar hatlarına ek olarak kurulduğu kaydedildi.