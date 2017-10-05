  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.57
    EURO 4.202
  • BIST 104654.82
    ALTIN 146.69
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Terör İhbar Hattı' hainlerin korkulu rüyası oluyor

'Terör İhbar Hattı' hainlerin korkulu rüyası oluyor

Türkiye genelinde terör örgütleriyle daha etkin etkin mücadele için kurulan Alo 140 Terör İhbar Hattı"na vatandaşların yaptığı ihbarların, teröre darbe vurduğu bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör İhbar Hattı hainlerin korkulu rüyası oluyor

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 30 Ekim 2015 tarihinde kurulan "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na vatandaşlardan gelen ihbarların, terör örgütü mensupları ile aranan kişilerin yakalanmasına büyük katkı sağladığı belirtildi.

İhbarların önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik vatandaşlarımızdan alınan ihbarlar, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara büyük katkı sağlamaktadır. Etkin ve kararlı şekilde yürütülen terörle mücadele sürecindeki ihbarlar sonucu çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, önemli miktarlarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve muhtemel terör eylemlerini engellenmiştir."

Açıklamada, Alo 140 Terör İhbar Hattı'nın, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda emniyet, jandarma, yurt dışı elçilik ile konsolosluklara ve tüm yurtta 155 ve 156 ihbar hatlarına yapılan ihbarlara ilişkin işlemlerin gizlilik kuralları içinde daha etkin yürütülmesi amacıyla mevcut ihbar hatlarına ek olarak kurulduğu kaydedildi.

Etiketler: alo 140, terör ihbar hattı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER