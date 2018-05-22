Termessos Milli Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Antalya'nın 30 kilometre kuzeybatısında, Korkuteli karayolu üzerinde bulunan Döşemealtı ilçesi sınırlarında yer alan 67 bin dekarlık saha, 1970 yılında Milli Park ilan edildi.

Termessos Antik Kenti'nin de içinde bulunduğu milli park, aynı zamanda nesli tehlike altında olan türlere de ev sahipliği yapıyor.

Açık bir hayvanat bahçesi görünümünde

Milli parkta, dünyadaki tek tabii yayılış alanı Antalya olan alageyik, yaban keçisi, şah kartal ve vaşak gibi sayıları her geçen gün azalan türler barınıyor.

Türkiye'de bulunan 456 kuş türünün 113'ünün görüldüğü milli parkta, yaban domuzu, tilki, karakulak, yaban kedisi, porsuk, tavşan, sansar, sincap, kirpi, yarasa da alanda görülen diğer önemli memeliler arasında yer alıyor.

Tabii ve tarihi zenginliklere sahip milli parkta, bölgeye has kireç taşının oluşturduğu jeomorfolojik oluşumlar, sakız ağacı, yabani zeytin, sandal, keçiboynuzu, defne, tespih ağacı gibi Akdeniz Bölgesi'nde görülen 680 bitki türü tespit edildi. Bu türlerin 80'i Türkiye endemiği olarak tanımlandı.

Ayrıca birçok ender bitki ve hayvan türünü barındıran Türkiye'nin ilk "interaktif" tabiat müzesi de Termessos Milli Parkı'nda. Müzede bölgeye özgü bitki ve hayvan türlerinin tabii yaşamları ziyaretçilere teknolojik uygulamalarla sunuluyor.

Etkileşimli zemin projeksiyonu, interaktif kitaplar, dijital gezi ekranları, ağaç ve kuşlar bilgi sistemleri, tabii yaşam sunumları ve dioramaların bulunduğu müzede, Antalya ve çevresindeki yüzlerce hayvan ve bitki türü sergileniyor.

Türkiye'nin en iyi korunmuş antik şehirlerinden

Güllük Dağı (Solymos Dağı) yamaçlarında Anadolu'nun yerli halkı Solimlerin kurduğu Termessos Antik Kenti kalıntıları da yer alıyor. Termessos, Türkiye'nin en iyi korunmuş antik şehirleri arasında yer alıyor.

Kent surları, kuleler, kral yolu, Hadrian kapısı, şehrin suyunu sağlayan su sarnıçları, tiyatrosu, gymnasiumu, agorası, odeonu ve hereonu kentin önemli yapıtları arasında yer alırken, geniş bir alana yayılmış mezarlığı, Alketas, Agatemeros ve arslanlı mezar gibi anıt mezarları da var.

Tarih ile tabiatın birleştiği bu alanda bisiklet, kanyon yürüyüşü, kaya tırmanışı, arkeoyürüyüş, yaban hayatı gözlemi, tabiat fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabiliyor.

Kaynak: AA