Termal'de bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Yalova'nın Termal ilçesinde otel, apart ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Adapazarı ve Bursa’dan tatillerini geçirmek için Termal ilçesine gelenler, arife gününden itibaren yoğunluk oluşturdu. İlçede otel, apart ve pansiyonlar yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Bayramda ilçedeki doğal güzellikleri görmek ve kaplıca suyundan faydalanmak isteyenler arasında Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler de yer aldı.

Yerli ve yabancı turistler kaplıca sularının aktığı yerlerde kalabalık oluştururken, çok sayıda vatandaş da otele ait termal sulu açık havuzda yüzerek tatilin tadını çıkardı.

İstanbul'dan bayram tatili için ilçeye gelen Ali Gönenli, Termal'in sakin bir ilçe olduğunu belirterek, "Aslında Çınarcık'a yazlığa gelmiştik. Burayı görmek için doğasından faydalanmak için geldik. Bayram tatilini burada geçiriyoruz. İstanbul çok kalabalık olduğu için sakin yerler daha hoşumuza gidiyor. Kalabalık yerlerden ziyade sakin yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Termal de çok sakin ve huzurlu kaplıcalarıyla mükemmel bir yer." diye konuştu.

Serhat Erdoğan da Termal’de keyifli bir bayram geçirdiğini söyledi. İlçenin Türkiye'nin göz bebeği olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyadaki, Avrupa'daki tek altın madalyalı kaplıca suyunun olduğu yer. Son derece yerli ve yabancı turist çeken bir ilçe. Termal'de olmaktan çok keyif alıyorum. Mümkün mertebe de tatilimin birinci ve ikinci günlerini Termal'de geçirmeyi tercih ederim. Hava ne kadar sıcak olursa burası o kadar serin. İstanbul'a çok yakın. İstanbul'daki sıkışık trafikten ve yoğunluktan kurtulup nefes almak isteyenlere özellikle burayı tavsiye ediyorum. Deniz ve kaplıcalardan yararlanmak isteyenler muhakkak buraya gelmeli. Dünyanın öbür ucundan buraya gelenler var. İstanbullular olarak bizim buranın kıymetini bilmemiz lazım."

Bayram hareketliliği

Hediyelik eşya dükkanı sahibi Murat Demir ise sezonun yoğun geçmediğini, iş yapmak için Kurban Bayramı'nı beklediklerini ifade etti. Demir, "Bayram çok iyi geçiyor. Güzel bir yoğunluk var. Havaların serin geçmesi nedeniyle yazın beklediğimiz yoğunluğu bayram günlerinde yakaladık." diye konuştu.

İlçede fotoğrafçılık yapan Hakan Tay da "Yerli ve yabancı turistler kaplıcalardan yararlanıyorlar. Yoğunluktan memnunum. Diğer esnaf arkadaşlarım da memnun. Bayramda umduğumuzu bulduk. İşlerimiz çok iyi." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 bin yatak kapasiteli ilçede 2 bin 500-3 bini otel odası konseptinde, kalanı ise apart ve ev pansiyon olarak hizmet veriyor.