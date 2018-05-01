Termal turizm için 2 milyon Rus turist bekleniyor

Rusya'da ağır işlerde çalışan işçilerin, yıllık 15 günlük termal tatil haklarını Türkiye'de kullanmaları için protokol imzalanacak.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD), Türkiye'nin önemli kaplıca merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toplandı.

Turizmi çeşitlendirmenin önemini vurgulayan TESTUD Başkanı Yılık'a göre, her yıl gelen 5 milyon Rus turist sayısını, termal turizmle 7 milyona çıkarmak mümkün.

Yılık, Rusya'da son 2 ayda yaptıkları temaslardan beklentilerinin üzerinde sonuç aldıklarını söylüyor.

"Ülkemizin termal kaynaklarını yabancılara, özellikle de potansiyeli olan ülke turistlerine tanıtmak için gece-gündüz yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İlgili bakanlık yetkililerinin de verdiği tam destekle, Rusya Sağlık Turizm Derneği ile 15 Temmuz – 8 Eylül tarihleri arasında 3 heyetle Rusya'da, özellikle dev sanayi tesislerinin bulunduğu Sibirya bölgesindeki 7 şehirde çalışanların termal tatillerini ülkemizde gerçekleştirmeleri için protokol yapacağız. Görüşmeye Türkiye'den pek çok dernek, sivil toplum örgütü ve otel sorumluları katılacak. Öncesinde ise 14 Mayıs'ta Rus konukları biz ağırlayacağız. Rusya’da ağır işlerde çalışan işçilerin, yıllık 15 günlük termal tatillerini Türkiye'de geçirmesi bize çok önemli turizm kaynağı olmasının yanı sıra cari açığın kapatılmasında da en büyük kaynaklardan biri olacak. Tahminlerimize göre, yıllık 2 milyon Rus turisti termal kaynaklarımıza çekebileceğiz. Şu an termal tesislerimizde, yıllık sadece 60 bin turist olduğunu düşünürsek, bu girişimimiz sektörde devrim etkisi yaratacak. Sibirya'nın soğuğundan bizim şifa dağıtan sımsıcak sularımıza girecekler, ülkemizde termal turizm yatırımlarının katlanmasına katkı sağlayacaklar."

Kaynak: AA