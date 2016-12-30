Termal otellerde yılbaşı yoğunluğu

Afyonkarahisar Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) Başkanı Mustafa Başaran, yeni yıldan dolayı kaplıcalara yoğun ilgi olduğunu söyledi. Bu ilginin tüm işletmecileri memnun ettiğini dile getiren Başaran, "Afyonkarahisar, kaplıca turizminde 'termal turizmin başkenti' adına yakışan bir ilgiyle karşı karşıya." dedi.

Son yıllarda il genelinde gerçekleştirilen yatırımlarla 20 bin yatak kapasitesine ulaştıklarına dikkati çeken Başaran, şöyle konuştu:

"Özellikle kışın yoğun iş ortamından dolayı stresli bir hayatın yaşandığı İstanbul, Ankara ve Antalya'dan çok yoğun talep var. Şu anda termal otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Çok farklı otel ve program seçeneklerimiz var. Her gelir grubuna hitap edebiliyoruz. Afyonkarahisar'ın en büyük özelliği bu. Türkiye'nin en büyük lüks termallerinden, en ekonomik termal tesislerine hepsini bir arada barındırıyor. Yeni yıl gecesi ünlü sanatçılardan tutun da çeşitli programlar hazırlayan termal otellerimiz var."

Suyun sıcaklığından ziyade mineral açısından vücudun özellikle kış aylarında kaplıcaya ihtiyacı olduğunu aktaran Başaran, "Grip, zatürre gibi hastalıklar soğuklardan dolayı artıyor. Vücut yorgun düşünce mikroplara karşı direnci fazla olmuyor. Kaplıca tedavisinde 2-3 haftalık kürlerle vücut direnci artıyor." diye konuştu.

Kentteki bir termal otelin genel müdürü Ümit Uysal da yaklaşan yılbaşı öncesi talepten ve doluluk oranından çok memnun olduklarını dile getirdi.

Bu yıl kışın erken geldiğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Kar erken yağmaya başladı. Dolayısıyla bu talebi artırdı. Bildiğiniz gibi termal tesisler hem dinlenme hem tatil hem de eğlenceyi bir arada bulunduran tesisler. Bu anlamda özellikle kış dönemlerinde ilgi artıyor. Bazı misafirlerimiz tatili fizik tedaviyle de birleştiriyor. Sağlığı ön plana alırken, eğlence ve dinlenmeyi de birlikte sunmuş oluyoruz. Bu sene yılbaşı hafta sonuna denk geldi. Bu da doluluk oranımızı artırdı." AA