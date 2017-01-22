Termal tesisler açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin bu alanda turist potansiyelinin artırılması için termal kentler oluşturulacak.

Almanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerin en büyük gelir kaynakları arasında termal turizm dikkati çekiyor.

Başta Almanya olmak üzere yurt dışında geniş bir alanı kapsayan tesislerde, kür merkezleri, kür parkları, su parkları, binicilik parkları, yüksek yatak kapasitesine sahip oteller, hastane, klinik oteller, konser salonları, ibadet yerleri yer alıyor. Bu tesislerde ziyaretçilere hem sağlık hem dinlenme hem de eğlence bir arada sunuluyor.

Kaynak potansiyeli açısından Avrupa'da birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sırada yer alan Türkiye'de de tesislerde, yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi birçok aktivitenin bir arada bulunması için alt yapı çalışmalarına başlandı.

"Termal turizm master planları hazırlandı"

Uluslararası standartlarda termal tesislere sahip termal kent niteliğindeki destinasyonların oluşturulabilmesi ve Avrupa ülkeleri ile rekabet edilebilmesi için, Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı ana kararları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından termal kentler oluşturulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Güney Ege (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa), Güney Marmara (Balıkesir, Çanakkale, Yalova), Frigya (Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak) ve Orta Anadolu (Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat) olmak üzere 4 bölgede termal turizm master planları hazırlandı.

Kür merkezleri oluşturulacak

Belirlenecek pilot bölgeler kapsamında imar planı çalışmalarının tamamlanması ve belirlenecek yatak kapasitelerine göre termal su dağıtım hattı projeleri ile Sağlık Bakanlığının doktor ve fizik tedavi uzmanı gibi sağlık personelinin atayabileceği, Sağlık Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortak kür merkezleri oluşturulacak.