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Terk edilmiş av araçları Çanakkale'den temizlendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde deniz, temizlenmeye başladı.

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Terk edilmiş av araçları Çanakkaleden temizlendi

Projenin 2016 yılı itibarıyla uygulama başlandığı pilot iller arasında Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, proje kapsamında 10 günde terk edilmiş av araçlarının temizliğinin yapıldığı aktarıldı.

Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerle denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan projede tespit çalışmalarının ardından terk edilmiş ağların denizlerden çıkarıldığı kaydedildi.

Dalgıçlar yardımıyla temizlendi

Çalışmalarda, 0-40 metre aralığındaki derinliklerde 3 profesyonel dalgıç tarafından terk edilmiş av araçlarının tespiti, fotoğraf ve video çekimleri, markalanması ve çıkarılması, satha getirilmesi, nakledilmesi, sergilenmesi ve bertaraf işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Proje ile su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişiliklerin katkısının alınması hedeflenmektedir. Projenin hedefine ulaşması öncelikle balıkçılarımızın konuya duyarlı olmasına bağlı olacaktır. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı ve korunması gerektiğini balıkçılarımız bildiğinden, bu kaynaklardaki su ürünlerini gelecekte avlayabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek için av aracı kayıplarını en aza indirmeleri, riskli alanlarda av aracı kullanmamaları, av aracı çatışmalarını en aza indirmeleri, kendi aralarındaki diyaloğu artırmaları, kullanımı yasak olan av araçlarını kullanmamaları ve kayıp av araçlarını ilgili birimlere bildirmeleri projenin amacına ulaşmasında en önemli etmen olacaktır."

Etiketler: terk edilmiş ağlar, temizleme, gökçeada, çanakkale, bozcaada
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