'Tendürek Kartalları' elleri tetikte vatan görevinde

Ağrı'nın İran sınırındaki Tendürek Dağı'nda konuşlu Dağdelen Hudut Takım Karakolu'nda sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı sınır nöbeti tutarak geçiriyor.

Vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdüren Mehmetçik, bir yandan yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşarken diğer taraftan da Ağrı'nın İran sınırındaki Tendürek Dağı'nda hudutta görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Kurban Bayramı'na Tendürek Dağı'ndaki 5. Hudut Alayı 3. Hudut Taburu 12. Hudut Bölüğü Dağdelen Hudut Takım Karakolu'nda giren Mehmetçik, milletin huzur ve güvenliği için eller tetikte vatan görevi yürütüyor.

Bayram olmasına rağmen vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı karakolda, askerler kendi aralarında bayramlaştı.

Karakol Komutanı Piyade Asteğmen Mehmet Ali Küçük, bayramlaşma sırasında askerlere hitaben yaptığı konuşmada, bazı askerleri, bayramı aileleriyle geçirmeleri için izne gönderdiklerini söyledi.

Burada ailelerinden uzakta bulunanların asla üzülmemeleri gerektiğini ifade eden Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileleriniz ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzur içinde bir bayram geçireceğini unutmayın. Dün bu görevi babalarınız yerine getirmişti. Yarın da kardeşleriniz ve çocuklarınız ifa edecektir. Milletimiz fedakarlıktan sakınmayarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiren siz Mehmetçiklere minnettardır. Bugün ailelerinizi mutlaka arayın, selam ve saygılarımızı iletin. Hepinizin Kurban Bayramı Kutlu olsun."

Asteğmen küçük, daha sonra askerlerin tek tek bayramını kutladı.

Hudut Kartalları, bayramda görev başında

Karakoldaki gözetleme kulesinde nöbet tutan ve tekmil veren Piyade Çavuş İlker Sünbül ise 2 bin 363 rakımda görev yaptıklarını söyledi.

Bölgede kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirten Sünbül, "Tendürek'te kış mevsimi çok sert geçmektedir. Ancak devletimizin bize sağladığı imkanlar sayesinde en zor iklim şartlarında dahi görevimizi layıkıyla yerine getirebiliyoruz." dedi.

Piyade Uzman Onbaşı Sefa Dicleli de bir yıldır hudut karakolunda görev yaptığını, Kobra 2 Taktik Tekerlekli Zırhlı Gözetleme Aracı (TTZGA) sürücüsü olduğunu ifade ederek, Kobra 2 TTZGA'nın üzerinde termal gözetleme sistemi ve radar mevcut olduğunu anlattı.

"Biz görev başında olduğumuz sürece milletimiz rahat olsun"

Termal gözetleme sisteminin vatan nöbetindeki yararlarına işaret eden Dicleli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Termal gözetleme sistemi ile gece ve gündüz 10 kilometreye kadar ısı yayan her şeyi tespit edebiliyoruz. Aynı zamanda araç üzerindeki radar ile sis ve yağıştan etkilenmeden her türlü hava şartlarında 40 kilometreye kadar hareket eden, her şeyi tespit edebilme imkanına sahibiz. Radar sistemi termal kameradan bağımsız olarak 360 derece tarama yapmaktadır. Biz termal gözetleme sistemi ile gözetlememize devam ederken radar herhangi bir bölgede bir hareketlilik tespit ettiğinde termal gözetleme sistemini o bölgeye yönlendiriyoruz. Kobra 2 araçlarının hudut emniyetine büyük katkı sağladığını değerlendiriyorum."

Dicleli, nöbete başlamadan önce telefonla görüştüğü ailesinin bayramını kutladığını söyleyerek, "Ailemiz de vatanımızın güvenliğine yaptığımız katkılardan dolayı büyük onur duymaktadırlar. Tüm sevdiklerime, milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Merak etmesinler, biz görevimizin başında olduğumuz sürece sizler rahat olunuz. Vatanın namusu olan hudut hattının bize emanet olduğunun farkındayız. Hududu canımız pahasına daima korumaya kararlıyız." dedi.