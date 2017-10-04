  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.572
    EURO 4.203
  • BIST 104547.86
    ALTIN 146.381
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tendürek Geçidi'ne kar yağdı

Tendürek Geçidi'ne kar yağdı

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan geçide mevsimin ilk karı yağdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tendürek Geçidine kar yağdı

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan Tendürek Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Bölge genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağmurlu hava, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek Dağı Geçi'nde kar yağışına dönüştü.

Geçidin yüksek kesimleri Somkaya ve Gülizar köyü rampalarında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşüyor.

Ağrı-Van karayolunun Tendürek Dağı Geçidi mevkisi, bir süredir güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Karayolları ekipleri, karayolunun köylere ulaşım sağlanan açık kısımlarında, sis ve gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

Tendürek Dağı çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışının ekimin başında etkili olmasının şaşkınlığını yaşadı.

Somkaya köyü sakinlerinden Husref Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaz ve sonbahar mevsimlerinin kurak geçtiğine işaret etti.

Yıldız, "Aylardır köyümüze yağmur yağmadı. Sıcaklar nedeniyle meralarımızda yangınlar çıktı. Hayvanlarımızı otlatamadık. Çok şükür yağışlar başladı. Kar veya yağmur fark etmez, ikisi de Allah'ın lütfudur. Köyümüze inşallah yağışlarla bereket gelecek." dedi.
 

Etiketler: terdürek, ağrı, Van
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER