  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

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Tendürek Geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, Tendürek Geçidi'nin Gökçebulak, Somkaya ve Gülizar köyleri arasında tipiye dönüştü.

2 bin 400 rakımda tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler, kendi imkanlarıyla araçlarını kara saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Sürücülerden Fikri Sökmen, yaklaşık 4-5 saattir kar ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kaldığını söyledi.

Sökmen, "Iğdır’dan Van'a gitmek için sabah saatlerinde yola çıktım. 4-5 saattir bölgede mahsur kaldım. Aracımı kara saplandığı yerden zorlukla çıkardım. Karayolları ekiplerinin yolu açmasını bekliyoruz." dedi.

Tır sürücüsü Mehmet Ali Akmanlar da İran'dan yola çıktığını ve 2 saattir Tendürek Geçidi'nde mahsur kaldığını söyleyerek, "Yolun Gülizar köyü kısmında da çok sayıda arkadaşımızın aracı kara saplandı." şeklinde konuştu.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladığı bölgede, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

AA 

Etiketler: ağrı, Doğubayazıt, tendürek geçidi
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