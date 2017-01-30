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Tendürek Geçidi yeniden ulaşıma açıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür kapalı olan Doğubayazıt-Çaldıran karayolunun Tendürek Geçidi ekiplerim çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

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Tendürek Geçidi yeniden ulaşıma açıldı
Doğu Anadolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gündür kapalı olan Doğubayazıt - Çaldıran karayolu, ekiplerinin kar rotatifi desteğindeki yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
 
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Tendürek Geçidi 2 gün önce kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.
 
Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerin iş makinelerinin yanı sıra kar rotatifi ile yaptığı yoğun çalışma sonucu yolda ulaşım yeniden sağlandı.
 
Bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle yolun ulaşıma kapanmaması için kar rotatifi ile çalışmalarını sürdüren ekipler, Tendürek Geçidi'nin özellikle kapanma riski olan kesimlerinde kar küreme araçlarına ek olarak kar rotatifi de kullanıyor.
 
Kar püskürtme aracı olarak da bilinen kar rotatifleri, Tendürek Geçidi'nde yüksek kar yığınlarını açarak yolları güvenli hale getiriyor.
 
 
Kar rotatifi operatörü Naci Cancan, 2 gündür kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
 
Karla mücadele çalışmalarında kar rotatifi kullandıklarını vurgulayan Cancan, "Kar rotatifleri, dişlisinden geçirdiği karı 25 metre açığa atabiliyor. Biçerdöveri andıran dişlileri en ağır şartlara göre yapılmıştır. Sert, buzlu karları bile rahatlıkla öğütebilir." ifadesini kullandı. AA
 
Etiketler: tendürek geçidi, doğu anadolu, ulaşıma açıldı
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