Temmuz yağışlarında rekor Marmara'nın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Türkiye geneli temmuz ayı yağışlarının normaline göre yüzde 46 azalma gösterdiği bildirildi. Türkiye genelinde yağışlar azalırken, Marmara Bölgesi'ndeki yağışlarda normaline göre yüzde 71, geçen yıla göre ise yüzde 100'den fazla artış görüldü.

Meteoroloji yetkilileri, Alansal Yağış Değerlendi̇rmesi̇'ne ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye Geneli 2016-2017 Su/Tarım Yılı Alansal Yağış Değerlendirmesi'ne göre, Türkiye geneli yağışları, 1 Ekim 2016-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında normaline göre yüzde 15 azalma gösterdi. Normalin 546 milimetre olarak belirlendiği bu dönemde Türkiye geneli yağış ortalaması 464 milimetre oldu.

Mevcut su yılı yağışları bütün bölgelerde normalin altında seyretti.

Temmuz ayında yüksek yağış alan Marmara Bölgesi, normalin yüzde 5 gerisinde kaldı. En fazla azalma yüzde 23 ile Doğu Anadolu'da gözlemlendi.

Geçen yıl aynı dönem su yılı yağışlarına göre ise Türkiye genelinde yağışlarda yüzde 11 azalma oldu. Sadece Akdeniz Bölgesi, geçen yıl yağışlarına göre daha yüksek bir yağış aldı.

Temmuz ayında en çok yağışı Marmara Bölgesi aldı

Türkiye Geneli 2017 Temmuz Ayı Alansal Yağış Değerlendirmesi'ne göre ise Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline göre yüzde 46 azalma gösterdi.

Marmara Bölgesi temmuz ayında 100 ila 500 yılda bir görülebilecek yüksek ve şiddetli yağışlar aldı. Marmara'da normaline göre yüzde 71, geçen yıla göre ise yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Diğer tüm bölgelerde temmuz ayında yağışlarda normaline göre yüzde 50'den fazla azalma gözlemlendi.

1981-2017 dönemine göre yapılan değerlendirme

Türkiye Geneli 2017 Temmuz Ayı Yağışlarının Uzun Yıllara Göre Görünümü'ne göre ise Türkiye geneli temmuz ayı yağışları, 1981-2017 dönemi ortalamasının oldukça altında kaldı.

Son 10 yılın Temmuz yağışlarında en düşük 3'üncü değer 2017 Temmuz ayında gerçekleşti. 1981-2017 periyodunda en az yağışlı temmuz 2000 yılında 3 milimetre, en yağışlı temmuz ise 2009 yılında 35 milimetre olarak ölçüldü.

Bu yılın en dikkat çeken yağışları Marmara Bölgesi'nde meydana geldi. Bölge daha önceki yıllarda da yüksek yağışlar almasına rağmen, şiddet, süre, tekerrür yönünden, çok kısa zamanda çok yüksek yağışlar dolayısıyla bu yılki değerler, yeni rekor olarak kaydedildi.

Çanakkale Bayramiç'te 17-18 Temmuz'da 2 saatte düşen yağışın (142,4 milimetre) temmuz ayı normalinin (11,3 milimetre) 10 katından, Tekirdağ Hayrabolu'da 17-18 temmuzda 8 saatte düşen yağışın (107,4 milimetre) temmuz ayı normalinin (27,0 milimetre) 4 katından, İstanbul Silivri'de 17-18 Temmuzda 1 saatte düşen yağışın (101,4 milimetre) temmuz ayı normalinin (39,6 milimetre) 3 katından fazla olduğu tespit edildi. AA