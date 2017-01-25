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Temizlik için gittiği evi soydu

Bayburt'ta, temizlik için gittiği bir evden 30 bin lira değerindeki altın ile çeşitli eşyaları çalan kadın gözaltına alındı.

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Temizlik için gittiği evi soydu

Zahit Mahallesi Şehzade Sokağı'ndaki bir evden, 30 bin lira değerindeki çok sayıda ziynet eşya ile çeşitli elektronik eşya çalındı.

Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri başlattıkları çalışmada, ikametin kapı ve pencerelerinde herhangi bir zorlama olmadığını tespit etti.

Ekipler, ev sahibinin ifadesi doğrultusunda, eve temizlik için gelen ve yedek anahtarı bulunan A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda hırsızlığı gerçekleştirdiğini itiraf eden A.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Bayburt, soygun
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