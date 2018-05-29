TEM'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Kurtköy-Şile yolu sapağında Ömer Erzi yönetimindeki 41 YE 591 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Sürücünün durumu iyi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kamyonun içindeki sürücüyü çıkartıp sedyeye koydu. Yaralı sürücü daha sonra kamyonun üzerinden yine vatandaşların yardımıyla indirilip ambulansa götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol trafiğe kapandı

Yola saçılan hafriyat ve devrilen kamyon, yolu trafiğe kapattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA