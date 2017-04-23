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Buradasınız : » » TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Otoyolun Selimpaşa mevkisinde, 1 kamyon ile 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre otoyolun Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde, arıza nedeniyle otoyolda duran ve yoğun duman çıkardığı belirtilen araç dolayısıyla bir kamyon ve 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, TEM Otoyolu, kaza nedeniyle Edirne istikametine bir süre kapandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten sağlandı.

Etiketler: tem, zincirleme trafik kazası
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