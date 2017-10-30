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Buradasınız : » » TEM Otoyolu'nda otomobil takla attı: 1 ölü

TEM Otoyolu'nda otomobil takla attı: 1 ölü

TEM Otoyolu'nda bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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TEM Otoyolunda otomobil takla attı: 1 ölü

TEM Otoyolu'nda Avcılar istikametine seyreden 34 EZ 3531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücü Cansu Sert, aracın içerisinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sert'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM otoyolu, TEM otoyolu kaza
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