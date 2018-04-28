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Buradasınız : » » TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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TEM Otoyolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu Sultanbeyli Mecidiye Kavşağı yakınında İstanbul yönünde emniyet şeridinde flaşörleri yanık halde duran 35 EVS 48 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen Hamit Ç'nin kullandığı 34 GFZ 65 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç çelik bariyerleri aşarak yan yattı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Zafer Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, Emrah ve Ömer Aktaş ise ağır yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüs sürücüsünü Sultanbeyli Polis Merkezine götürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, sultanbeyli, trafik Kazası
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