TEM Daire Başkanı Aslan'ı kurtarmak için ölüme yürüdüler

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı.

TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, o gece darbecileri durdurmak için jandarma karargahına gitti ve alıkonuldu.

Görüntülerde Aslan ile koruma polisini kurtarmak ve darbeyi engellemek isteyen polisler ile cuntacılar çatışmaya giriyor.

Darbeciler kurşun yağdırdı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz saat 23.51'de darbecilerin kontrolündeki B nizamiyesi önüne polislere ait iki zırhlı aracın geliyor.

Bu sırada nizamiyedeki kulübelerden iki araca ateş ediliyor.

Polisler kapıları zorladı

Polis araçlarından biri, arkasına bariyer çekilen nizamiye kapılarına doğru yönelince darbeciler, daha yoğun şekilde ateş ediyor.

Ağır makineli tüfeklerin ateşine rağmen karargahın çelik kapılarını zorlamaya devam eden polis aracı, birkaç kez ileri geri manevra yaparak kapıyı kırmaya çalışıyor.

Darbeciler ikinci polis aracını da kurşun yağmuruna tuttu

Görüntülerde, çelik kapının kanatlarından biri yerinden sökülmesine rağmen arkasındaki engeller nedeniyle aracın geçebileceği mesafe kadar açılmıyor.

Darbeciler, takviye için gelen ikinci polis aracına da ateş ediyor. Bu anların kaydedildiği güvenlik kamera kayıtları, delil olarak dava dosyasına girdi.

O karanlık gecede yaşananlar...

Olay gecesi darbecileri durdurmak için karargaha giden TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile koruma polisi darbeciler tarafından derdest edildi.

Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine darbeciler, Aslan ve koruma polislerini vurdu.

Başından ağır yaralanan Aslan hayata tutunurken, koruması şehit oldu.

Kaynak: AA