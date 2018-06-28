Telif hakları güçleniyor

Radyo, televizyon ve sinema meslek birlikleri temsilcileri sorunlarını iletmelerinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de telif hakları sisteminin güçlendirilmesi için harekete geçti.

Görsel- İşitsel ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Sektörel Konferansı İstanbul'da düzenlendi. Türk ve yabancı sektör temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından isimler TRT'nin de destek verdiği konferansta bir araya geldi.

Telif haklarıyla ilgili farkındalığın artırılması hedefleniyor

Sinema sanatçısı Ercan Kesal, "Hak sahiplerinin ilk 5-6 seneden sonra o hakka haiz olmalarının doğru olmadığını düşünüyoruz. Yurt dışındaki haklarımızla ilgili halledilmemiş bir mesele var. Bu yüzden boş yere dövizimiz dışarıya gidiyor. Biz dışarıda gösterilen filmlerimizin hak sahibi olarak henüz onlara ulaşamıyoruz" dedi.

Konferansla, telif haklarına dayalı sektörlerde bilgi birikimi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.

"Dizi-film ihratında dünya ikincisiyiz"

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Şaban Karataş ise şöyle konuştu:

"Bugün yerli filmlerimiz dünyanın önde gelen festivallerinden ödüller almakta ve ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmektedir. Dünya dizi film ihracatında Türkiye, ABD'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu başarının devamlılığını sağlamak ve rekabet gücünü yükseltebilmek telif haklarının doğru anlaşılması ve uygulanmasına bağlıdır."

TRT, 2 gün sürecek platformda sunumları ile katkı sağlayacak.

Kaynak: TRT Haber