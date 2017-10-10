Telefonunda ByLock tespit edilen mühendise 7 yıl 6 ay hapis

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen mühendise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir şirkette elektrik elektronik mühendisi olarak çalışan tutuklu sanık Kerem Özda ve avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen tutuklu sanık, savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Bitlis'te doğduğunu ve terörün ne olduğunu bildiğini belirten Özda, "2009 yılında üniversiteyi okumak için İskenderun'a geldim. 2015 yılında mezun oldum. ByLock kullanmadım. Mezun olduktan sonra bir şirkette çalıştım. Maaşımı Bank Asyaya yatırdıkları için burada hesap açtırmıştım." iddiasında bulundu.

Elektrik elektronik mühendisi olmasına rağmen ByLock'u 15 Temmuz sürecinden sonra duyduğunu öne süren Özda, mahkeme heyetinin okuduğu ByLock kaydı bulunan telefon numarasının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak bu programı kullanmadığını yineledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.