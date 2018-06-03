Telefonla konuşurken horozun saldırısına uğradı

Geçtiğimiz Cuma günü Beylerbeyi'nde bir villanın önünde meydana gelen olayda, kümesinden çıkan horoz o sırada yoldan geçen Abbas Özen'e saldırdı. Telefonla konuştuğu sırada neye uğradığını şaşıran Özen yere düştü.

Daha sonra ayağa kalkan Özen horozu uzaklaştırmak için tekme savurdu. İlk tekmeyi savuşturan horoz, Özen'in peşinden gitmeye devam edince ikinci tekmeyi yedi. Horoz saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Düştüğüm anda telefonum kırıldı"

Horozla yaşadığı anları anlatan Abbas Özen "Cuma günü namaza giderken horoz bana saldırdı. O anda bir boşluğuma gelerek yere düştüm. Düştüğüm anda telefonum kırıldı. Etrafımdaki insanlara çaktırmamak için kendimi bir an önce toparlamaya çalıştım. Ama yine de etkilendim. Kendimi savunmak için bir şeyler yaptım. Kendimi savunmaya fırsat bile kalmadı" dedi.

Kaynak: DHA