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Telefon tamir ederken batarya patladı

Iğdır'da telefon tamircisi cep telefonunu tamir ederken batarya elinde patladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Iğdır’da telefon tamircisi, şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı.

Telefon tamircisinin kaşları ve saçının bir kısmı yandı. 

İş yerinin güvenlik kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İHA

Etiketler: telefon, tamir, patlama, ığdır, cep telefonu, batarya
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