Telefon tamir ederken batarya patladı

Iğdır’da telefon tamircisi, şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı.
Telefon tamircisinin kaşları ve saçının bir kısmı yandı.
İş yerinin güvenlik kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti.
Kaynak: İHA
Iğdır'da telefon tamircisi cep telefonunu tamir ederken batarya elinde patladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Iğdır’da telefon tamircisi, şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı.
Telefon tamircisinin kaşları ve saçının bir kısmı yandı.
İş yerinin güvenlik kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti.
Kaynak: İHA