Telefon dolandırıcılığına hapis ve para cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Kişinin kendisini kamu görevlisi, bankacı, sigortacı veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan Serdar Ç. ile müşteki Hikmet Çağlar katıldı.

Serdar Ç, duruşmadaki savunmasında, pişman olduğunu ve kendisini affettirmek istediğini söyledi.

Suçunu kabul eden Serdar Ç, yaklaşık 120 bin lira değerindeki altın ve parayı alıp H.A'ya teslim ettiğini, kendisine bundan 9 bin 700 lira civarında para verildiğini söyledi.

"Adalet karşısında boynum kıldan ince"

Borcunu ödemek istediğini belirten Serdar Ç, "Bunu yapabilmek için serbest kalmam gerekiyor. Burada ödeyemem. Adalet karşısında boynum kıldan ince. Verilecek cezayı kabul ediyorum" dedi.

Çağlar ise telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp para istediğini anlatarak, "Paran yoksa kredi çek.' dedi. Kredi çekmeyi kabul etmeyince evdeki para ve altınları istedi. Ben de kabul ettim. Altınlarım ile 35 bin lira parayı hazırladım. Bu kişi eve geldi, aldı götürdü" şeklinde konuştu.

7 yıl hapis ve 240 bin lira para cezasına çarptırıldı

Davasından vazgeçmeyeceğini söyleyen Çağlar, parasının ödenmesini ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Serdar Ç'nin 7 yıl hapis ve 240 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: AA