Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 33 tutuklama

Balıkesir merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 33 kişi, tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK ve DEAŞ bahanesiyle dolandırıcılığın artması üzerine geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Telefonda kendisini polis ya da savcı olarak tanıtıp hesaplarından terör örgütlerine para aktarıldığı yalanıyla özellikle yaşlıları ya da yalnız yaşayanları dolandıran şüphelilere yönelik çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Kayseri, Isparta, İzmir ve Bursa'da 33 kişi yakalandı.

Operasyonlar ile 61 vatandaşın, 19 bin avro, 33 bin 500 dolar ve 894 bin 95 lira ile 44 bilezik, 150 çeyrek altın, 43 tam altın ile 5 yüzüğünün dolandırıcıların eline geçmesi engellendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 33 kişi, tutuklandı. AA